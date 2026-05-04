السفير السعودي يودع حجاجا أتراك في مطار "أسنبوغا" بأنقرة

أنقرة/ الأناضول

شارك السفير السعودي لدى تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، الأحد، في وداع حجاج أتراك متوجهين إلى الأراضي المقدسة، في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة، في إطار "مبادرة طريق مكة".

ووصل السفير أبو النصر، إلى المكان الذي استُكملت فيه إجراءات "مبادرة طريق مكة"، الذي يتيح للحجاج الوافدين إلى الأراضي المقدسة الوصول إلى فنادقهم دون المرور بإجراءات مطارات السعودية، وقدم الزهور للحجاج.

وفي تصريحاته للصحفيين، أعرب أبو النصر، عن سعادته الكبيرة برؤية سير عمل "مبادرة طريق مكة" على أرض الواقع.

وقال: "أنا سعيد جدا اليوم بوجودي هنا في مطار أنقرة للاطلاع على سير عمل مبادرة طريق مكة".

وأضاف أبو النصر: "مبادرة طريق مكة، هي إحدى مبادرات الرؤية في المملكة العربية السعودية، التي تعمل على تسهيل أداء المناسك المقدسة بالنسبة للحاج، حسب توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة".

وأردف: "من خلال هذه المبادرة يستطيع الحاج أن ينهي كافة إجراءات السفر من مطار المغادرة؛ سواء كانت ختم الجوازات أو الإجراءات الجمركية أو حتى الإجراءات الطبية".

وتابع السفير السعودي: "وحين يصل إلى المملكة يتم انتقاله إلى مكان الإقامة بكل سلاسة، بل حتى أنه يجد أمتعته في انتظاره في مكان الإقامة حين وصوله إلى المملكة".

وأشار إلى أنّ المبادرة تدخل عامها الرابع في تركيا، وأنها تطبق الآن في مدينتين هما إسطنبول وأنقرة، قائلا: "وأنا شخصيا، هذه ثالث مرة أشهد فيها هذه المبادرة في أنقرة".

وقال: "وصراحةً، كما أسمع من إخواننا في تركيا من إشادة بهذه المبادرة، أجد فعلاً أنها سهَّلت أداء المشاعر المقدسة بالنسبة للحجاج".

وتوجه السفير أبو النصر، بالشكر إلى الجهات القائمة على هذه المبادرة في السعودية وإلى الجهات القائمة عليها في جمهورية تركيا. قائلا: "أسأل للحجاج بإذن الله حجاً مبرورا. شكراً لكم".

بدوره شكر نائب رئيس الشؤون الدينية فاتح محمد كاراجا، جميع من ساهموا في تنفيذ المبادرة، متمنيًا للحجاج رحلة آمنة وسالمة.

وأشار كاراجا، إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية تبذل في الآونة الأخيرة جهودا كبيرة وتفانيا في خدمة الحجيج.

وأضاف أنهم في رئاسة الشؤون الدينية يعتزُّون بخدمة الحجاج بخبرة تقارب 50 عاما.

كما عبّر أحد الحجاج الأتراك المتوجهين إلى الأراضي المقدسة عبر هذه المبادرة عن رضاه عن تقليص مدة الإجراءات بفضل هذا التطبيق.

وفي مايو/ أيار 2023، طُبقت لأول مرة في تركيا، مبادرة "طريق مكة".

وتتم المبادرة عبر 17 منفذا في 10 دول، هي: تركيا، والمغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، وكوت ديفوار، والمالديف، وللمرة الأولى السنغال وبروناي دار السلام، وفق المصدر ذاته.

وتهدف المبادرة إلى "تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيا، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية".

كما تتضمن المبادرة، وفق الوكالة، "ترميز وفرز أمتعة الحجاج وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها".

وشهدت المبادرة التي تنفذها وزارة الداخلية السعودية منذ إطلاقها عام (1438 هـ/ 2017 م) خدمة مليون و254 ألفا و994 حاجا.

ويبدأ موسم الحج لعام 2026 (1447 هـ) أواخر مايو/أيار الجاري فلكيا، ​​​​​​​ويستمر 6 أيام، بيوم التروية في منى، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وبدء رمي الجمرات في منى، ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة بمكة، فضلا عن رمي جمرات مجددا في منى والختام بطواف الوداع في مكة.

وفي 2025، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان، أن عدد الحجاج بلغ مليونا و673 ألفا و230 من داخل المملكة وخارجها، متراجعا عن موسم العام الماضي، الذي سجل مليونا و833 ألفا و164 حاجا، بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب ما أعلنه حينها وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة.

