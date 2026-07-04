"الريس عروج" تمثل تركيا في الاستعراض البحري الدولي بنيويورك

أنقرة/ الأناضول



رست السفينة الحربية التركية "الريس عروج" في ميناء نيويورك، السبت، للمشاركة في مراسم تُنظم في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

ووصلت السفينة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليتي "الاستعراض البحري الدولي" و"موكب الإبحار" المقررتين في 5 يوليو/ تموز بمدينة نيويورك.

كما ستشارك السفينة، التي رست في ميناء نيويورك ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، في العرض البحري الذي سيُقام في نهر هدسون إلى جانب سفن حربية من دول مختلفة حول العالم.

