الرئيس اللبناني يغادر بيروت في أول زيارة رسمية إلى تركيا يلتقي نظيره التركي ومسؤولين ويبحث معهم العلاقات الثنائية..

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

غادر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، بيروت متوجهاً إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان وعدداً من المسؤولين الأتراك.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون غادر بيروت بعد ظهر اليوم إلى أنقرة في زيارة يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وهذه أول زيارة رسمية يجريها عون إلى تركيا منذ توليه رئاسة لبنان مطلع 2025.

وأشار بيان الرئاسة إلى مقابلة أجراها عون مع الأناضول وتحدث فيها عن العلاقات اللبنانية التركية.



وخلال المقابلة، قال عون إن العلاقات بين البلدين تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مؤكداً أن "لبنان يعوّل على تركيا للإسهام في التعافي الاقتصادي".



وأوضح أن "تركيا تحتل موقعاً محورياً في المشهد الإقليمي الراهن، والتنسيق معها ضرورة استراتيجية، وليس خياراً ظرفياً".

وحول التعاون العسكري بين البلدين، قال الرئيس عون: "إن الجيش اللبناني يحتاج إلى دعم متعدد الأوجه لتعزيز انتشاره وبسط سلطة الدولة"".

وأشار إلى أن لبنان سيبحث مع تركيا في توسيع برامج الدعم والتدريب العسكري القائمة.

