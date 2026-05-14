الرئيس الكازاخي يقلد نظيره التركي وسام "خوجة أحمد يسوي" أردوغان أعرب عن سعادته بكونه أول رئيس يُمنح له هذا الوسام.

أستانة/ الأناضول

قلد الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان وسام "خوجة أحمد يسوي".

جاء ذلك عقب مشاركتهما، الخميس، في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، الذي عقد في قصر الاستقلال بالعاصمة أستانة.

وأعرب أردوغان أثناء حفل تقديم الوسام، عن سعادته بكونه أول رئيس يُمنح له هذا الوسام (استحدث عام 2026).

وتابع: "أعتبر هذا الوسام تقديرا رفيعا لجمهورية تركيا وشعبها، وأقبله بكل امتنان. وأتوجه بالشكر لأخي العزيز على قيادته التي أوصلت علاقات بلدينا إلى هذا المستوى من الأخوة. نسأل الله أن يديم أخوتنا ومحبتنا".

وفي سياق متصل، افتتح الرئيسان مدرسة "خوجة أحمد يسوي" الابتدائية في قضاء نور داغي بولاية غازي عنتاب، والتي شُيّدت من قبل كازاخستان عقب زلزال 6 فبراير/ شباط 2023 في تركيا.

ويعتبر خوجة أحمد يسوي، مؤسس الطريقة الصوفية المعروفة باليسوية، وأول شاعر اشتهر بالكتابة باللهجة التركية المحلية.

وعرف عنه صلاحه الديني، وتلقّى عدد من المشايخ، من أنحاء آسيا الوسطى، الدروس الدينية على يديه.

وفي 2002، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ضريح خوجة أحمد يسوي، بمدينة تركستان جنوبي كازاخستان، على أنه "أثر تاريخي عالمي".

