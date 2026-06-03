الرئيس الإندونيسي يلتقي فيدان في جاكرتا بحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية

أنقرة/ الأناضول

التقى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الأربعاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة جاكرتا.

وأوضحت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية للأناضول، أن فيدان التقى أيضا نظيره الإندونيسي سوغيونو.

وأضافت المصادر أن فيدان وسوغيونو بحثا العلاقات الثنائية وبعض الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يجري حاليا زيارة رسمية إلى إندونيسيا لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين.