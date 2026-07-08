الرئيس التركي كان آخر الموقعين على الصورة التي التقطت لقادة الدول والحكومات المشاركين في القمة بعد طباعتها وتأطيرها

الرئيس أردوغان يوقع على الصورة الجماعية لقادة قمة الناتو الرئيس التركي كان آخر الموقعين على الصورة التي التقطت لقادة الدول والحكومات المشاركين في القمة بعد طباعتها وتأطيرها

أنقرة/ مراسلون/ الأناضول

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على الصورة الجماعية التي التقطت خلال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل أردوغان، برفقة الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، القادة المشاركين في القمة التي عقدت بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمية، جرى التقاط صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين.

وبعد طباعة الصورة وتأطيرها، وقّع عليها جميع القادة المشاركين تباعا، فيما كان الرئيس أردوغان آخر الموقعين.