الرئيس أردوغان يوجه تحية إلى أطفال فلسطين ولبنان ويؤكد تضامن تركيا معهم خلال الحفل الختامي للمدارس الصيفية التابعة لـ"وقف شباب تركيا" المقام بإسطنبول

إسطنبول/ الأناضول

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تحياته إلى أطفال فلسطين ولبنان، مؤكدا تضامن الشعب التركي مع إخوتهم الذين يناضلون للتشبث بالحياة تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي للمدارس الصيفية التابعة لـ"وقف شباب تركيا"، المقام بإسطنبول.

وقال الرئيس أردوغان: "أوجه تحياتي إلى الشباب الذين يتابعون الفعالية في مختلف مناطق العالم، وإلى الأطفال الذين يكافحون من أجل التشبث بالحياة تحت الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان".

وأضاف: "أسأل الله أن يكون عونا ونصيرا لهم، وأؤكد من هنا أن قلوب إخوتهم في تركيا تنبض معهم".

وأوضح أردوغان، أن "وقف شباب تركيا" يبذل جهودا كبيرة من أجل تنشئة جيل متمسك بقيمه الوطنية والروحية، واع بقدراته، ومثقف وواثق بنفسه.

وذكر أن الوقف ينظم أنشطة متنوعة تضيف قيمة إلى الشباب، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة، وتعدهم لمستقبل قوي.