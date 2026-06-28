في تدوينة نشرها على منصة "إن سوسيال" التركية..

الرئيس أردوغان يهنئ القوات البرية التركية بذكرى تأسيسها في تدوينة نشرها على منصة "إن سوسيال" التركية..

إسطنبول/ الأناضول

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القوات البرية التركية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، والتي تمتد إلى 2235 عاماً.



جاء ذلك في تدوينة نشرها، الأحد، على منصة "إن سوسيال" التركية.

وقال أردوغان في تدوينته: "أهنئ من القلب قواتنا البرية التركية، صاحبة التاريخ المجيد الممتد لـ2235 عاماً، بمناسبة ذكرى تأسيسها".

وأضاف قائلا: "أستذكر شهداءنا الأبرار بالرحمة، وأسأل الله التوفيق لجميع أفراد قواتنا المسلحة التركية والقوات البرية".

