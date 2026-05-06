الرئيس أردوغان يلتقي وزير الخارجية السعودي في أنقرة بالمجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام..

أنقرة / الأناضول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول الأربعاء، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش، ومدير المكتب الخاص للرئاسة حسن دوغان.

وفي وقت سابق، عقد اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي الذي ترأسه وزير الخارجية هاكان فيدان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بالعاصمة أنقرة.

ومجلس التنسيق التركي السعودي هو آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بغية رصد العلاقات الثنائية بكافة أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس بأنقرة في 7 و8 فبراير/ شباط 2017، فيما جرى الاجتماع الثاني بالرياض في 18 مايو/ أيار 2025.

ويضمّ المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي "اللجنة السياسية والدبلوماسية"، و"اللجنة العسكرية والأمنية"، و"لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة"، و"لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم"، و"لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة".​​​​​​​

