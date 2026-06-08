الرئيس أردوغان يلتقي بطريرك الأرمن في تركيا في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول..

إسطنبول / الأناضول

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، بطريرك الأرمن في تركيا، سحق مشعليان وعضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية سيوان سواجي أوغلو في إسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول، الاثنين، أن الرئيس أردوغان التقى مع مشعليان وسواجي أوغلو في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة.

وأشار إلى أن اللقاء جرى بعيدا عن وسائل الإعلام وبحضور وزير العدل التركي أكين غورليك ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

ومساء الأحد، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن بلاده حققت "ديناميكية جيدة جدا" مع تركيا، في تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه فوز حزبه "العقد المدني" بالانتخابات البرلمانية.

وحسب نتائج غير رسمية نقلتها وسائل الإعلام الأرمنية عن لجنة الانتخابات المركزية، فإن حزب "العقد المدني" بزعامة باشينيان يتصدر الانتخابات بفارق كبير.

وتُعد هذه الانتخابات أول استحقاق برلماني اعتيادي منذ عام 2017، بعد انتخابات مبكرة جرت عامي 2018 و2021.

وتواصل تركيا وأرمينيا بذل الجهود لتطبيع العلاقات بينهما، حيث عقد البلدان سلسلة اجتماعات ولقاءات لبحث خطوات التطبيع كان آخرها بالعاصمة الأرمينية يريفان في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي أغسطس/ آب 2025، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وباشينيان، إعلانا مشتركا عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وصف بأنه "خريطة طريق في سبيل السلام" بين البلدين.

