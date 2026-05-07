الرئيس أردوغان يقلد نظيره الجزائري "وسام الدولة" التركي خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بأنقرة، قبيل مأدبة عشاء أقامها أردوغان على شرف تبون

أنقرة/ الأناضول

قلد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، ضيفه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "وسام الدولة" التركي.

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، قبيل مأدبة عشاء أقامها أردوغان على شرف تبون.

وفي كلمة خلال المراسم، قال الرئيس أردوغان، إن روابط الأخوة والصداقة الممتدة لنحو خمسة قرون بين تركيا والجزائر تشهد تطورا متزايدا يوما بعد يوم.

وأضاف: "علاقاتنا الثنائية بلغت أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية التركية بفضل الدعم الصادق من أخي العزيز تبون".

وقال الرئيس التركي: "خلال زيارتي إلى الجزائر عام 2023، قررنا رفع آلية مجلس التعاون رفيع المستوى إلى مستوى استراتيجي، واليوم أنجزنا بنجاح الاجتماع الأول لهذه الآلية، ووقعنا بهذه المناسبة عددا من الوثائق التي ستعزز تعاوننا".

وأشار إلى أنه يتابع باهتمام "رؤية الجزائر الجديدة" التي يقودها تبون.

وتابع أردوغان: "نرى أن الجزائر تتألق كالنجم في منطقتها تحت القيادة الحكيمة للسيد تبون، ويسعدنا ذلك كثيرا".

وأردف مخاطبا تبون "أخي العزيز، لقد أظهرتم بإرادتكم الصادقة والحازمة قيادة استثنائية مهدت الطريق لوصول علاقاتنا إلى هذا المستوى الممتاز، وأسهمتم في تعزيز روابط الصداقة والأخوة بيننا".

وقال أردوغان: "أشعر بسعادة غامرة لتقليدكم وسام الدولة، وهو أعلى وسام في الجمهورية التركية، تقديرا لإسهاماتكم القيّمة في علاقاتنا ومصالح بلدينا وشعبينا المشتركة".

وتابع: "أود أن أعرب عن سعادتي بمنحي وسام الأثير، وأتقدم بجزيل الشكر على هذا التكريم، حفظ الله أخوتنا ومودتنا إلى الأبد".

وفي وقت سابق الخميس، استقبل الرئيس التركي نظيره الجزائري بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشارك في مراسم الاستقبال عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزراء الداخلية والصناعة والطاقة والزراعة والتجارة والأسرة والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مسؤولين بالرئاسة التركية.