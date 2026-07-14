رافق الرئيس أردوغان كل من وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ورئيس الشؤون الدينية صافي أرباغوش، وسفير تركيا لدى الدوحة مصطفى غوكصو

الرئيس أردوغان يقدم تعازيه لأمير قطر في وفاة والده رافق الرئيس أردوغان كل من وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ورئيس الشؤون الدينية صافي أرباغوش، وسفير تركيا لدى الدوحة مصطفى غوكصو

الدوحة/الأناضول

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، التي وصل إليها لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكان الرئيس أردوغان قد استُقبل في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، ثم توجّه إلى قصر لوسيل.

كما قدّمت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي، تعازيها إلى الشيخة موزا بنت ناصر، عقيلة الأمير الراحل.

ورافق الرئيس أردوغان في تقديم التعازي كلٌّ من وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ورئيس الشؤون الدينية صافي أرباغوش، وسفير تركيا لدى الدوحة مصطفى غوكصو.

والأحد، شيعت قطر جثمان الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل، بمشاركة أمير قطر وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين.

وكان الديوان الأميري أعلن صباح الأحد وفاة الأمير السابق عن عمر ناهز 74 عاما.

وتولى الأمير الراحل حكم قطر عام 1995، قبل أن يسلم السلطة في 25 يونيو/ حزيران 2013 إلى ولي عهده آنذاك الأمير تميم بن حمد آل ثاني.