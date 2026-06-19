الرئيس أردوغان يفتتح خط مترو "هالكالي-مطار إسطنبول"

[1/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[2/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[3/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[4/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[5/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[6/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[7/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[8/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[9/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[10/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[11/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[12/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[13/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[14/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[15/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[16/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[17/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[18/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[19/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.

[20/20] شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في حفل افتتاح خط مترو "هالكالي- مطار إسطنبول" في الجانب الأوروبي من المدينة، كما رافقه عدد من الصحفيين في رحلة تجريبية على الخط، انطلقت من محطة هالكالي وصولاً إلى محطة كايا شهير.