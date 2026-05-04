الرئيس أردوغان يطلق مرحلة أنقرة من رالي "الصداقة وطريق الحرير" الرالي يمتد بين ألمانيا ونيبال مرورا بتركيا ويبلغ طول مساره 19 ألف كيلومتر..

أنقرة/الأناضول

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرحلة أنقرة من رالي "الصداقة وطريق الحرير شرق-غرب" للسيارات الممتد بين ألمانيا ونيبال.

ووصلت إلى أنقرة المجموعة المشاركة في الرالي الذي انطلق في 27 أبريل/نيسان من ألمانيا، وذلك بدعم من رئاسة شؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية التركية، ووكالة ترويج وتطوير السياحة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية.

والتقى الرئيس أردوغان بالمتسابقين الذين كانوا بانتظاره بسياراتهم أمام المجمع الرئاسي في أنقرة.

وتلقى أردوغان معلومات حول مسار الرالي من رئيس جمعية رالي الصداقة والسلام شرق-غرب نادر سرين، كما التقط صورا تذكارية مع الرياضيين المشاركين أمام نصب شهداء 15 تموز.

وقدّم أردوغان ألعابا لأطفال العائلات المشاركة في الرالي ثم أطلق مرحلة أنقرة من الرالي مودعا المشاركين.



مرحلة تركيا من الرالي، التي بدأت في إسطنبول، ستواصل مسارها بعد أنقرة عبر وادي إهلارا في كابادوكيا (وسط)، وجبل نمرود في ولاية أدي يامان (جنوب شرق)، وبلدة أهلات في ولاية بيتليس، وجبل بالان دوكان في ولاية أرضروم، وآثار "آني" في ولاية قارص (شرق).

وبعد مرحلة تركيا، سيتابع الرالي مساره عبر إيران وتركمانستان متجها إلى آسيا الوسطى، ليختتم بعد نحو شهر ونصف في نيبال، بعد قطع مسافة تقارب 19 ألف كيلومتر، وعلى ارتفاع يصل إلى نحو 7 آلاف متر عن سطح البحر.