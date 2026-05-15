الرئيس أردوغان يصل تركستان للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إلى مدينة تركستان بكازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية.

وكان في استقبال أردوغان في مطار "حضرة السلطان الدولي" كل من مستشار الدولة الكازاخستانية يرلان كارين، ووالي إقليم تركستان نورالخان كوشيروف، وممثل وزارة الخارجية في ألماتي جانيبك جاراسكانوفيتش، وسفير أستانة لدى أنقرة يركيبولان سابييف وعدد من المسؤولين.

كما وصلت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان والوفد المرافق للرئيس إلى مدينة تركستان.

وسيشارك الرئيس أردوغان في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية تلبية لدعوة من نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والتي تعقد ليوم واحد.

ومن المقرر أن يشارك في القمة أيضا، رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وقرغيزستان صدر جباروف، وجمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان.

والأربعاء، وصل الرئيس أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع، للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، إلى جانب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية.