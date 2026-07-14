الرئيس أردوغان يصل الدوحة لتقديم التعازي في وفاة أمير قطر السابق كان برفقة الرئيس التركي عقيلته أمينة أردوغان..

أنقرة/الأناضول



وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى العاصمة الدوحة، لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

وكان في استقبال الرئيس أردوغان في مطار حمد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني.

وكان في رفقة الرئيس التركي لتقديم واجب العزاء عقيلته أمينة أردوغان.

وسيقدم الرئيس أردوغان تعازيه إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

والأحد، شيعت قطر جثمان حمد بن خليفة آل ثاني إلى مقبرة لوسيل، بمشاركة أمير البلاد وأفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين.

وكان الديوان الأميري أعلن صباح الأحد وفاة الأمير السابق عن عمر ناهز 74 عاما.

وتولى الأمير السابق حكم قطر عام 1995، قبل أن يسلم السلطة في 25 يونيو/ حزيران 2013 إلى ولي عهده آنذاك الأمير تميم بن حمد آل ثاني.