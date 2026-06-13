المصادقة على القرار نشرت في الجريدة الرسمية التركية، ويشمل الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة..

الرئيس أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية المصادقة على القرار نشرت في الجريدة الرسمية التركية، ويشمل الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة..

أنقرة/الأناضول



نشرت الجريدة الرسمية التركية نص القرارٌ الرئاسي الذي صادق على الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسعودية بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من متطلبات التأشيرة.

وبموجب القرار الموقع من الرئيس رجب طيب أردوغان، سيُعفى حاملو هذه الجوازات من التأشيرة لدخول أراضي الطرف الآخر، أو العبور عبرها (ترانزيت)، أو مغادرتها، أو الإقامة فيها مؤقتاً، وذلك لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل فترة 180 يوماً.



وفي 6 مايو/أيار وقّعت تركيا والسعودية، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وذلك في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي الذي ترأسه وزير الخارجية هاكان فيدان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بالعاصمة أنقرة.

