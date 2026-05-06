الرئيس أردوغان يستقبل نظيره الجزائري في مطار أسنبوغا بأنقرة
أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار عقب مراسم الاستقبال
Merve Yıldızalp Yormaz, Ahmet Kartal
06 مايو 2026•تحديث: 06 مايو 2026
Türkiye, Ankara
أنقرة/ الأناضول
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة.
وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم.
وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون، توجّه إلى تركيا في زيارة "تندرج ضمن مساعي تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين".
وأضافت أن الرئيس تبون، سيترأس إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري–التركي.
والثلاثاء، أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن الرئيس الجزائري، يجري زيارة رسمية إلى أنقرة، الأربعاء، تلبية لدعوة من نظيره أردوغان.
[1/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[2/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[3/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[4/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[5/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[6/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[7/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[8/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[9/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[10/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[1/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[2/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[3/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[4/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[5/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[6/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[7/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[8/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[9/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
[10/10] استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمراسم رسمية في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة. وكان أردوغان، في مقدمة مستقبلي تبون، لدى نزوله من الطائرة، قبل أن يتوجّه الرئيسان إلى ساحة المراسم. وعقب مراسم الاستقبال، أجرى الرئيسان مباحثات قصيرة في المطار.
وأضاف دوران، في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أن الزيارة ستشهد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والجزائر.
وتشهد العلاقات الجزائرية التركية تطورا متسارعا في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، مدفوعة باتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة عام 2006، والتي اكتسبت زخما إضافيا منذ تولي تبون الرئاسة.
ويطمح البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنويا، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار حاليا، وفق بيانات رسمية جزائرية.