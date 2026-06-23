الرئيس أردوغان يستقبل نظيره البولندي بمراسم رسمية الاستقبال في المجمع الرئاسي بأنقرة..

أنقرة/الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره البولندي كارول نافروتسكي في العاصمة أنقرة بمراسم استقبال رسمية.

ووصلت سيارة نافروتسكي إلى المجمع الرئاسي برفقة خيالة بروتوكول الرئاسة، وكان في استقباله الرئيس أردوغان عند البوابة الرئيسية، قبل أن يسيرا معاً إلى ساحة الاستقبال.

وضمن مراسم البروتوكول، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف، فيما عزفت الجوقة الموسيقية النشيدين الوطنيين لتركيا وبولندا.

وحيّا نافروتسكي حرس الشرف، ثم جرى تقديم أعضاء الوفدين بشكل متبادل، والتقط الزعيمان صورة تذكارية أمام الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، قبل أن ينتقلا لعقد لقاء ثنائي.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان ونافروتسكي مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب الاجتماع الثنائي الموّسع على مستوى الوفود، كما سيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء رسمية على شرف ضيفه البولندي.

وحضر المراسم من الجانب التركي كل من: وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، ومدير مكتب الرئاسة الخاص حسن دوغان، والأمين العام للرئاسة حقي سوسماز، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف جاغطاي قليج، وسفير تركيا لدى وارسو رؤوف ألب دنكطاش، إضافة إلى والي أنقرة يعقوب جان بولاط.

ويجري الرئيس البولندي زيارة رسمية إلى تركيا ليومين تلبيةً لدعوة من نظيره التركي.

