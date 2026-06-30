الرئيس أردوغان يستقبل كالاس والوفد المرافق لها في أنقرة جرى اللقاء بشكل مغلق في المجمع الرئاسي بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان...

أنقرة / الأناضول



استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس والوفد المرافق لها في العاصمة أنقرة.

وجرى اللقاء بشكل مغلق في المجمع الرئاسي، بحسب مراسل الأناضول.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف جاغطاي قليج.

وتجري كالاس مباحثات مع مسؤولين أتراك في أنقرة، ضمن زيارة رسمية برفقة مفوضة شؤون التوسع مارتا كوس ومفوض الشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر.