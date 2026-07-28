الرئيس أردوغان يستقبل رئيس وزراء العراق بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة..

أنقرة / الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول، الثلاثاء، بأن فرقة الفرسان التابعة للمجمع الرئاسي رافقت موكب الزيدي حتى بوابة المراسم.

واستقبل أردوغان الزيدي عند المدخل الرئيسي للمجمع، قبل أن يتوجها إلى منصة الاستقبال، حيث عزفت الفرق الموسيقية النشيدين الوطنيين للبلدين.

وبعد أن حيّا الزيدي حرس الشرف، التقط أردوغان وضيفه صورًا تذكارية أمام العلمين التركي والعراقي على درج المجمع الرئاسي.

وعقب الاجتماعات الثنائية، ثم الاجتماعات على مستوى الوفود، سيشارك أردوغان والزيدي في مراسم توقيع اتفاقيات، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وحضر مراسم الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، يتقدمهم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ووزير التجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران.