في إسطنبول، بحسب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران

الرئيس أردوغان يستقبل رئيس الوزراء اللبناني الجمعة في إسطنبول، بحسب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران

إسطنبول/ الأناضول

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في إسطنبول، غداً الجمعة.

وقال دوران، في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية: "سيستقبل رئيس جمهوريتنا، السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول بتاريخ 10 يوليو/ تموز".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال الزيارة "تناول العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان بجميع جوانبها، وتجديد دعم تركيا لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها".

