الرئيس أردوغان يستقبل رئيس الوزراء اللبناني الجمعة

Kaan Bozdoğan, Başar Bayatlı
09 يوليو 2026•تحديث: 09 يوليو 2026
إسطنبول/ الأناضول
أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في إسطنبول، غداً الجمعة.
وقال دوران، في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية: "سيستقبل رئيس جمهوريتنا، السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إسطنبول بتاريخ 10 يوليو/ تموز".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم خلال الزيارة "تناول العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان بجميع جوانبها، وتجديد دعم تركيا لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها".