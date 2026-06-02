الرئيس أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة في المجمع الرئاسي..

أنقرة/ الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

جاء ذلك بحسب ما نشرته الرئاسة التركية في تدوينة على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية الثلاثاء.

وذكر مراسل الأناضول، أن الرئيس أردوغان استقبل البرهان عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، حيث تصافح الزعيمان أمام العلمين التركي والسوداني والتقطا صورا تذكارية.

وخلال مراسم الاستقبال، حيّا البرهان الحرس الرئاسي، كما تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قبل أن ينتقلا إلى اجتماع ثنائي.

وحضر اللقاء من الجانب التركي رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وأرفقت الرئاسة تدوينتها بصور من استقبال الرئيس أردوغان لضيفه البرهان في المجمع الرئاسي.