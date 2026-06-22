في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان..

الرئيس أردوغان يرحب بالاتفاق الإيراني الأمريكي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان..

أنقرة/ الأناضول

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وبزشكيان بحثا خلال المكالمة الهاتفية، العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية.

وأكد أن الاتفاق الإيراني الأمريكي موضع ترحيب، وأن تركيا ستقدم كل الدعم الممكن لإتمام العملية سلميا.

وأضاف أن اتخاذ خطوات لتعزيز السلام الإقليمي في المرحلة الجديدة أمر مهم وضروري، وأن تركيا ستعمل على تحقيق ذلك.

كما شدد الرئيس أردوغان على أهمية توخي الحذر من الجهات التي تسعى إلى تخريب سير المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وعقدت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران.

يُذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، المعروفة باسم “تفاهم إسلام آباد”، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.