الرئيس أردوغان في تدوينة: استعاد جامع آيا صوفيا هويته الأصلية قبل ست سنوات من اليوم، بعد 86 عاما من الهجران"

الرئيس أردوغان يحيي الذكرى الـ6 لإعادة افتتاح جامع آيا صوفيا للعبادة الرئيس أردوغان في تدوينة: استعاد جامع آيا صوفيا هويته الأصلية قبل ست سنوات من اليوم، بعد 86 عاما من الهجران"

إسطنبول / الأناضول

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، الذكرى السادسة لإعادة افتتاح جامع آيا صوفيا بإسطنبول للعبادة.

وقال الرئيس أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية: "استعاد جامع آيا صوفيا هويته الأصلية قبل ست سنوات من اليوم، بعد 86 عاما من الهجران".

وتابع: "سيواصل هذا الصرح المبارك، بإذن الله، تزيين سمائنا بأصوات الأذان إلى الأبد... مبارك إعادة فتح آيا صوفيا".

وفي 10 يوليو/ تموز 2020، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف، ليُعاد افتتاحه للعبادة في 24 يوليو 2020، بقرار وقعه الرئيس أردوغان في خطوة تعد إحدى أبرز المحطات في التاريخ التركي الحديث.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.