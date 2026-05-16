الرئيس أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان..

أنقرة/الأناضول



شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة إنهاء الاستفزازات التي تمارسها إسرائيل ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة.

جاء ذلك في حديث للصحفيين، السبت، على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان التي زارها للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وفي القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية.

وقال الرئيس التركي: "إذا كان المطلوب هو تحقيق استقرار دائم في المنطقة، فعلى الجميع أن يضعوا حساباتهم قصيرة المدى جانبا. وعلى الدول أن تدافع عن حقوق مواطنيها، لا عن مصالح أطراف من خارج المنطقة".

وحول قمة حلف شمال الأطلسي التي ستستضيفها العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل، توقع أردوغان اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف وبنية الأمن العالمي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس أردوغان: "تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد الأوروبي وعليهم اتخاذ قرار تاريخي لتقييم هذه الفرصة".

كما شدد على إيلاء أهمية كبيرة لمشاركة جمهورية شمال قبرص في أنشطة منظمة الدول التركية.

وحول مقاتلات "إف 35"، أشار الرئيس التركي إلى أن مطالب بلاده بهذا الخصوص واضحة، مشيرا إلى وجود تواصل مع الأمريكيين بهذا الشأن، معربا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية.

وعن المقاتلة محلية الصنع "قآن"، قال أردوغان: "قآن هي الخطوة الأولى لنا، وعندما تكتمل ستبدأ في هذا المجال قصة جديدة وسنصنع ما هو أفضل وأقوى".

يتبع///