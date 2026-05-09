الرئيس أردوغان يبحث مع مسرور بارزاني المستجدات الإقليمية بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني مستجدات الأوضاع في المنطقة.

إسطنبول/ الأناضول

الرئيس أردوغان قال خلال لقاء رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق:

نأسف لاستهداف الأراضي العراقية في الحرب بما فيها أربيل في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الاستقرار في العراق أمر مهم للمنطقة بأسرها -ستواصل تركيا اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات مع العراق على عدة أصعدة وفي مقدمتها التجارة والنقل والطاقة.

مشروع "طريق التنمية" سيحقق فوائد كبيرة ليس للعراق فحسب، بل لمنطقة الخليج أيضاً.

جاذ ذلك خلال لقاء، السبت، في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، بحسب تدوينة لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية على حسابها بمنصة "إن سوسيال" التركية.

وفي اللقاء أعرب الرئيس أردوغان عن أسفه لاستهداف الأراضي العراقية، بما فيها أربيل، في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا أن تركيا لا ترغب مطلقًا في امتداد النزاعات إلى دول أخرى في المنطقة.

وشدّد على أن دعم تركيا وتضامنها مع إدارة إقليم كردستان العراق سيستمران خلال هذه الفترة.

وأشار أردوغان إلى أن الحفاظ على الاستقرار في العراق أمر مهم بالنسبة للمنطقة بأسرها، وأن تشكيل الحكومة المركزية في أقرب وقت ممكن سيخدم وحدة العراق وتماسكه.

وأكد الرئيس أردوغان عزم تركيا تطوير تعاونها مع كل من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وستواصل تركيا بحسب أردوغان اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات على عدة أصعدة وفي مقدمتها التجارة والنقل والطاقة.

وأضاف أن تنفيذ مشروع "طريق التنمية" سيحقق فوائد كبيرة ليس للعراق فحسب، بل لمنطقة الخليج أيضًا.

وشدد أردوغان على تصميم أنقرة في إنجاح مسار "تركيا بلا إرهاب" ورغبتها ترسيخ الأمن والاستقرار على أراضيها وفي جوارها على حد سواء.

حضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.