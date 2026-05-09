الرئيس أردوغان يؤكد دعم تركيا التام لسيادة وأمن الإمارات خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية

إسطنبول/ الأناضول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، على دعم بلاده التام لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان بأن الزعيمين شددا على أهمية تطوير التعاون بين تركيا والإمارات في مختلف المجالات، وعلى رأسها التجارة، والطاقة والأمن.

ووصف الرئيس أردوغان التحديات والصعوبات التي تشهدها المنطقة في ظل الصراع بين إيران والولايات المتحدة بـ "المؤسفة".

وأكد على مواصلة تركيا تقديم كامل الدعم لسيادة وأمن دولة الإمارات في ظل الصراع القائم في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، متمنيا السلامة للبلد الخليجي جراء الأضرار التي لحقت بها جراء هذا الصراع.

الرئيس أردوغان أشار كذلك إلى أن تركيا على تواصل مع الأطراف المعنية، وأنها تبذل جهودا لتأمين حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن تلبية الاحتياجات الأمنية للمنطقة تتطلب مزيدا من الحوار والتعاون.

وللمرة الثالثة خلال أسبوع، أعلنت الإمارات الجمعة اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة قالت إنها قادمة من إيران.

وكانت الإمارات أكثر الدول الخليجية تعرضا لهجمات إيرانية، عقب الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران بين نهاية فبراير/ شباط و8 أبريل/ نيسان الماضيين، وفق إحصاءات رسمية رصدتها الأناضول آنذاك.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، إلا أن بعضها خلف قتلى وجرحى مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، ما أثار إدانات من الدول المستهدفة.