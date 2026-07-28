جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة أنقرة.

الرئيس أردوغان: نسعى لمنطقة يسودها السلام وليس الحرب جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة أنقرة.

أنقرة / الأناضول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء العراقي:

- مشروع طريق التنمية الذي يقوم على ربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق بات يكتسب أهمية كبيرة

- نحن على تواصل وحوار وثيق مع أشقائنا العراقيين من أجل رؤية المنطقة خالية من الإرهاب

- العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده تسعى إلى أن ترتبط المنطقة بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار، لا بالحروب والإرهاب والصراعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنه تبادل مع الزيدي وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، ولا سيما الملفات المتعلقة بإيران وسوريا وفلسطين.

وذكّر بأنه اتخذ مع رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني خطوات استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية، معربًا عن ثقته في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات متقدمة خلال ولاية الزيدي.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت البلدين إلى تعميق التعاون، ليس في المجال الدفاعي فحسب، وإنما أيضًا في قطاعي الطاقة والنقل.

وأوضح أن التعاون في مجال الطاقة يمثل أحد أهم محاور العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى انتهاء العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق اعتبارًا من أمس.

وأضاف: "هدفنا الآن هو توقيع اتفاق شامل للتعاون في مجال الطاقة يحقق المنفعة للطرفين في أقرب وقت".

وأكد أردوغان أن البلدين، باعتبارهما من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ، يمتلكان إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في مجال الاستخدام المستدام للمياه، مشددًا على أن تركيا تنظر إلى ملف المياه باعتباره مجالًا دائمًا للتعاون يقوم على أسس علمية وإنسانية.

كما أعرب عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع العراق، الذي بلغ نحو 17 مليار دولار العام الماضي، إلى مستويات أعلى، معتبرًا أن لقاء الوزراء العراقيين مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك خلال الزيارة يحمل أهمية كبيرة.

وأشار إلى أن وجهات النظر بين تركيا والعراق بشأن التطورات الإقليمية متقاربة إلى حد كبير، مؤكدًا دعم أنقرة لجهود بغداد الرامية إلى تعزيز اندماجها الإقليمي، ولا سيما اتصالاتها مع سوريا.

وأضاف: "نرى أن مشروع طريق التنمية، الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق، يكتسب أهمية أكبر في ظل التطورات الراهنة".

وتابع: "نحن على تواصل وحوار وثيق مع أشقائنا العراقيين من أجل تحويل مسار تركيا بلا إرهاب ورؤيتنا لمنطقة خالية من الإرهاب إلى واقع ملموس".

وأكد أن العراق من بين أكثر الدول تضررًا من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، مشددًا على أنه "لا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي".

كما أكد استعداد تركيا للقيام بما يقع على عاتقها فيما يتعلق بتلبية احتياجات العراق من منتجات الصناعات الدفاعية.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، أشار أردوغان إلى أن شركة البترول التركية حصلت على حصة شراكة في أحد حقول كركوك، مؤكدًا أن "الاتفاقية الموقعة اليوم تمثل خطوة تاريخية في مجال الشراكة بمجال الطاقة".

وأعرب أيضًا عن اهتمامه بأوضاع تركمان العراق، الذين وصفهم بأنهم جزء أصيل من النسيج العراقي، وأحد أقوى الروابط الأخوية بين البلدين، مشيدًا بانضمام رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان آغا أوغلو إلى الوفد العراقي.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أشار أردوغان إلى ما ذكره رئيس الوزراء العراقي بشأن إمكانية تزويد تركيا بمليون برميل نفط يوميًا، قائلاً: "قال إنه يمكننا تزويد تركيا بمليون برميل يوميًا، أي إنه لا حاجة للبحث عن مصادر أخرى. نعم، إذا نقلنا مليون برميل من النفط يوميًا من العراق، جارنا، فسيكون ذلك كافيًا لتلبية احتياجاتنا".