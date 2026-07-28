الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء العراقي: - مشروع طريق التنمية الذي يقوم على ربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق بات يكتسب أهمية كبيرة

الرئيس أردوغان: نسعى لمنطقة يسودها السلام والاستقرار بدلا من الحرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء العراقي: - مشروع طريق التنمية الذي يقوم على ربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق بات يكتسب أهمية كبيرة

أنقرة / الأناضول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء العراقي:

- مشروع طريق التنمية الذي يقوم على ربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق بات يكتسب أهمية كبيرة

- نحن على تواصل وحوار وثيق مع أشقائنا العراقيين من أجل رؤية المنطقة خالية من الإرهاب

- العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تسعى جاهدة لضمان ألا ترتبط المنطقة بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنه تبادل مع رئيس الوزراء العراقي وجهات النظر حول التطورات الإقليمية لا سيما فيما يتعلق بإيران وسوريا وفلسطين.

وأضاف "نرى أن مشروع طريق التنمية الذي يقوم على ربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق بات يكتسب أهمية أكبر في ظل التطورات الراهنة".

وتابع "نحن على تواصل وحوار وثيق مع أشقائنا العراقيين من أجل تحويل مسار تركيا بلا إرهاب ورؤيتنا لمنطقة خالية من الإرهاب إلى حقيقة واقعة".

وذكر أن العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي.

وأكد أردوغان استعداد تركيا للقيام بما يقع على عاتقها فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق

وحول التعاون الثنائي في مجال الطاقة، أشار أردوغان إلى أن شركة البترول التركية نالت حصة شراكة في حقل كركوك، مؤكدا أن "الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية من حيث الشراكة في مجال الطاقة".

يتبع///