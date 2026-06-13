في فيديو نشره لدعم المنتخب التركي الذي يستهل الأحد مشواره في المونديال بلقاء نظيره الأسترالي

الرئيس أردوغان: قلوب الأتراك ستخفق دعمًا لمنتخبهم في فيديو نشره لدعم المنتخب التركي الذي يستهل الأحد مشواره في المونديال بلقاء نظيره الأسترالي

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قلوب الناس في كل بيت وكل شارع وكل ساحة في تركيا ستخفق دعمًا للمنتخب الوطني، الذي يستهل مشواره في بطولة كأس العالم، الأحد، بلقاء نظيره الأسترالي.

جاء ذلك في فيديو نشره أردوغان، السبت، لدعم المنتخب التركي خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتوجه أردوغان، للاعبي المنتخب التركي قائلًا: "في مباراة أستراليا غدًا (الأحد) تبدأ رحلتنا في كأس العالم التي كنا ننتظرها كشعب بشغف".

وأضاف: "حماس كأس العالم الذي سنعيشه بعد 24 عامًا قد غمر كل أنحاء البلاد. وكل فرد من الـ86 مليون متحد اليوم في الشعور ذاته من أدرنة إلى قارص، ومن سينوب إلى هاطاي، ومن إسطنبول إلى ديار بكر".

وتابع أردوغان: "أنتم أبناء تركيا الذين يحملون علمنا؛ الهلال والنجمة، إلى أكبر ميدان في العالم، وعندما تدخلون الملعب ستحملون على أكتافكم دعاء هذا الشعب وأمله وتاريخه وفخره، وستشعرون بدعم شعبنا منذ لحظة دخولكم الملعب في المباريات التي ستخوضونها غدًا وما بعده".

وأردف: "شهدنا مراراً وتكراراً عدم تخليكم عن كفاحكم أبدا وما أنجزتموه من أجل تركيا وذلك انطلاقاً من مفهوم (الأمر لم ينتهِ حتى نقول إنه انتهى) وذكرى الفخر الذي عشناها في كأس العالم 2002 عندما حصلنا على المركز الثالث لا تزال حية في قلوبنا".

وقال: "الآن هو الوقت المناسب لكتابة ملحمة جديدة، وإن شاء الله سنكتبها معًا. ليكن الله معينكم وناصركم وجعل تسديداتكم أهدافًا، فالعلم معكم، والأمل معكم، والدعاء معكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح يا أبناءنا".

ويستهل المنتخب التركي مشواره في كأس العالم الأحد، بملاقاة منتخب أستراليا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبهما كلاً من الولايات المتحدة وباراغواي.

وانطلقت مساء الخميس، النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا، حيث تقام البطولة في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.