كلمة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان

الرئيس أردوغان: سنجعل المرحلة المقبلة "قرن العالم التركي" كلمة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان

أستانة / الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده اتفقت مع كازاخستان على توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز منظمة الدول التركية على المستوى المؤسسي، معرباً عن أمله في جعل المرحلة المقبلة "قرن العالم التركي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، الذي عقد في قصر الاستقلال بالعاصمة أستانة، عقب لقائه الثنائي مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف.

وهنأ أردوغان شعب كازاخستان بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن ويوم النصر"، متمنيا أن يجلب الدستور الجديد الذي حظي بدعم واسع في استفتاء 15 مارس/ آذار الماضي، الخير لكازاخستان.

وأكد أن العلاقات بين تركيا وكازاخستان تواصل تقدمها في إطار "الشراكة الاستراتيجية المعززة" في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنه بحث مع نظيره الكازاخستاني قضايا التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والنقل إضافة إلى القضايا الدولية.

وفي ما يتعلق بمنظمة الدول التركية، قال أردوغان: "اتفقنا مع أخي العزيز على توفير الإمكانيات التي ستعزز المنظمة على المستوى المؤسسي. ونأمل أن نجعل المرحلة المقبلة معا قرن العالم التركي".

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تحت مسمى "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان.

وفي قمة باكو عام 2019، أعلنت أوزبكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تحويل اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية.