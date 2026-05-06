الرئيس أردوغان: ترميم 276 معلما وقفيا في مناطق الزلزال جنوبي تركيا من أصل 377 معلما تعرض لأضرار جراء الزلزال

أنقرة/ الأناضول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن حكومته استكملت ترميم وإصلاح 276 معلما أثريا ووقفيا في الولايات التي ضربها زلزال فبراير/ شباط 2023، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية حول الأوقاف في تركيا، أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشدد الرئيس أردوغان، على أهمية ومكانة الأوقاف في بلاده، واصفا التقاليد القائمة في تركيا بهذا الخصوص بأنها "قوية وتتسم بطابع شامل واحتوائي".

وقال: مساجدنا، ومدارسنا، ومستشفياتنا، ونوافيرنا، وقناطر المياه، وخاناتنا، وجسورنا وغيرها الكثير من المعالم، هي شواهد على حضارة الوقف التي فتحت آفاقًا جديدة للإنسانية.

وشدد أردوغان، على أن أهمية الحفاظ على "هذا التراث الذي يُعد أمانة في أعناقنا، ونقله إلى الأجيال القادمة".



وأوضح أن "ثقافة الوقف" تُعد من أجمل خصال الشعب التركي.

وأضاف أن زلزال فبراير/شباط 2023، الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا، ألحق أضرارا بـ377 معلما أثريا ووقفيا في المناطق المنكوبة.

ولفت أردوغان، إلى أن حكومته تمكنت من استكمال ترميم وإصلاح 276 معلما من هذه المعالم في مناطق الزلزال.

وبيّن أن أعمال إصلاح وترميم المعالم الـ101 المتبقية ما تزال متواصلة.



وأكد أن الهدف هو استكمال ترميم جميع المعالم الـ377 المتضررة بحلول نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، لفت أردوغان، إلى أنه تم ترميم وإحياء 40 معلما أثريا ووقفيا في تركيا منذ عام 2012.