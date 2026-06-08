خلال اجتماع ثنائي عقب مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول..

الرئيس أردوغان: تركيا وفنزويلا عازمتان على تعزيز التعاون الثنائي خلال اجتماع ثنائي عقب مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول..

إسطنبول / الأناضول

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن تركيا وفنزويلا عازمتان على تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات لا سيما التجارة والطاقة والتعدين.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي بين الرئيس أردوغان والرئيسة المؤقتة لفنزويلا رودريغيز عقب مراسم الاستقبال التي جرت في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة بإسطنبول، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الرئيس أردوغان ورودريغيز بحثا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية والتطورات الدولية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستظل دائما إلى جانب الشعب الفنزويلي الصديق، مشيرا إلى أن البلدين عازمان على تعزيز التعاون في العديد من المجالات، لا سيما التجارة والطاقة والتعدين.

ولفت البيان أن الجانبين بحثا أيضا الخطوات اللازمة لتحقيق هدف التبادل التجاري البالغ 3 مليارات دولار.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، بمراسم رسمية في مدينة إسطنبول.

وحضر الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط.

كما حضر مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

وتولت ديلسي رودريغيز مهام الرئاسة المؤقتة في فنزويلا مطلع يناير/كانون الثاني 2026، بعدما كلّفتها المحكمة العليا بإدارة شؤون الدولة عقب غياب الرئيس نيكولاس مادورو عن ممارسة مهامه إثر احتجازه في الولايات المتحدة خلال عملية أمريكية مطلع العام.

وكانت رودريغيز تشغل منصب نائبة الرئيس منذ عام 2018، قبل أن تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة في 5 يناير 2026 لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة، وفق قرار المحكمة العليا الفنزويلية. ولا تزال السلطات الفنزويلية تعتبر مادورو الرئيس الشرعي للبلاد رغم استمرار رودريغيز في إدارة السلطة التنفيذية بصفة مؤقتة.