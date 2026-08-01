الرئيس أردوغان: بإزالة عائق الإرهاب سنهيئ تركيا للمستقبل

إسطنبول / الأناضول

الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمة خلال فعالية حزبية بإسطنبول:

- في أجندتنا مسار تركيا بلا إرهاب، والسعي إلى إيجاد حل لمشكلة تعاني منها بلادنا منذ نصف قرن

- بينما نحاول حل المشكلات أينما وجدت، من غزة إلى لبنان، ومن الصومال إلى السودان، يعجزون (المعارضة) حتى عن حل مشكلاتهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن هدف بلاده يتمثل في إزالة عائق الإرهاب وتهيئة تركيا للمستقبل ضمن أجواء من الأخوة والوحدة والسلام المعزز.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الاستشاري لفرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، والذي عقد في مركز الخليج للمؤتمرات.

وأوضح أن "تحالف الجمهور" الذي يتزعمه، أطلق مسارا مهما لحل مشكلة الإرهاب في البلاد، مردفا: "نجحنا في إيصال مسار تركيا بلا إرهاب إلى يومنا هذا دون أي انتكاسة".

وأشار أردوغان إلى وجود توقعات ومطالب مجتمعية جادة بحل هذه المشكلة بصورة دائمة، بعد أن استنزفت طاقة تركيا ومواردها على مدى 40 عاما، وأودت بحياة عشرات الآلاف.

وأضاف أن الكلفة الاقتصادية للإرهاب تجاوزت 2.3 تريليون دولار طيلة العقود الماضية في بلاده، معربا عن ثقته بقدرة حزب العدالة والتنمية و"تحالف الجمهور"، بدعم المؤسسة السياسية، على إنهاء هذه المشكلة.

ولفت أردوغان إلى أن الحكومة التركية لا تتجاهل المخاطر المحتملة لمسار "تركيا بلا إرهاب"، وتدرك أن جهات قد تحاول استغلال المسار أو عرقلته عبر الافتراءات والتشويه.

وأعرب عن أمله في أن يكتسب المسار زخما مع إدراج تعديل قانوني استُكملت تحضيراته على جدول أعمال البرلمان التركي.

وتابع: "علينا أن نحل هذه القضية في أقرب وقت، بمساهمة جميع الأحزاب التي تتخذ من حل مشكلات الشعب مبدأ لها".

ودعا أعضاء حزبه إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع طوال الصيف، وشرح المسار ومكاسب تركيا المتوقعة بعد التخلص من مشكلة الإرهاب.

** تباين الأجندة بين الحكومة والمعارضة

وانتقد الرئيس أردوغان الخلافات الداخلية في صفوف المعارضة التركية.

وأضاف: "هناك فرق شاسع بين أجندتنا وأجندتهم.. بينما نكافح لإبعاد تركيا عن الصراعات المحيطة بها، يتشاجرون ويتصارعون بين بعضهم البعض".

وأردف: "بينما نحاول حل المشكلات أينما وجدت، من غزة إلى لبنان، ومن الصومال إلى السودان، يعجزون (المعارضة) حتى عن حل مشكلاتهم".

وأشار أردوغان إلى أن مشروع "طريق التنمية"، الذي سيربط الخليج بأوروبا تجاريا عبر تركيا، يحتل مكانا في أجندة حكومته.

ومضى قائلا: "في أجندتنا مسار تركيا بلا إرهاب، والسعي إلى إيجاد حل لمشكلة تعاني منها بلادنا منذ نصف قرن".

وفي 12 مايو/أيار 2025، أعلن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي قراره حل نفسه وإلقاء السلاح، استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان قد دعا، في نهاية فبراير/شباط 2025، إلى حل جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 عامًا.

وفي 11 يوليو/تموز 2025، أقدمت مجموعة من عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.