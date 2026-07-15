في كلمة خلال فعالية بأنقرة بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة

الرئيس أردوغان: الدولة التركية قوية بما يكفي لصد كل تهديد يطالها في كلمة خلال فعالية بأنقرة بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن لدى الدولة التركية من القوة ما يكفي لصد كل تهديد يستهدفها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال فعالية بالعاصمة التركية أنقرة، بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها تنظيم "غولن" الإرهابي صيف 2016.

وأضاف الرئيس أردوغان، أن ليلة 15 يوليو/ تموز 2016 شهدت انتفاض روح حرب الاستقلال من جديد، وأظهرت مدى عظمة الشعب التركي.

وأشار إلى أن الشعب التركي بشبابه وشيابه وبرجاله ونسائه "سطّر ملحمة عظيمة" في تلك الليلة.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس أردوغان، إن المظلومين والمضطهدين حول العالم ينظرون إلى تركيا بأمل كبير.

وتعهد: لن نُخلي الساحة لمن يلجؤون لشتى المخططات القذرة لإطفاء هذا الأمل.

وأكد أردوغان، أن تركيا ستواصل مدّ يد العون لكل مظلوم ومتضرر دامع العين انطلاقا من غزة إلى لبنان، ومن الصومال إلى سوريا، ومن أراكان إلى السودان.

ومضى قائلا: كما أنقذنا تركيا قبل 10 أعوام بروح الأخوة من براثن الاستعباد فإننا سنمضي بها نحو المستقبل معا وبوحدة القلوب بإذن الله.

وحذر أردوغان، من أنه في هذه المرحلة "ينبغي للجميع أن يدرك أن جميع السبل قد نفدت أمام التنظيمات الإرهابية وأن معاداة تركيا لن تقود إلى أي نتيجة".

كما شدد على أن تركيا ستستمر في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي "بصبر ضمن إطار القانون حتى زوال الخطر بالكامل".

وتابع: سنواصل مكافحة شبكة التجسس هذه (تنظيم غولن) التي تنخر الجسد من الداخل كالخلايا السرطانية إلى أن نستأصلها من جذورها.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن تنظيم "غولن" الإرهابي فقدَ توازنه وتبددت آماله عقب موت زعيمه.

واستدرك أنه بالرغم من ذلك فإن تركيا "لا تملك ترف التراخي في مكافحة هذه الشبكة الخبيثة".

يتبع///