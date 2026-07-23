في تدوينة نشرها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على منصة "إن سوسيال"

الرئاسة التركية: ندين الاقتحام الاستفزازي لوزير إسرائيلي للمسجد الأقصى في تدوينة نشرها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على منصة "إن سوسيال"

أنقرة/ الأناضول

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، "الاقتحام الاستفزازي" الذي نفذه وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المتطرفين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها على منصة "إن سوسيال" التركية، الخميس، حيث أكد أن أي محاولة تستهدف حرمة المسجد الأقصى هي "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأوضح أن "مثل هذه الخطوات أحادية الجانب من قبل حكومة نتنياهو مرتكبة الإبادة الجماعية، والتي تهدف إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني للقدس، تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتضر بآمال السلام الدائم".

وأضاف: "كما يؤكد الرئيس رجب طيب أردوغان في كل فرصة، فإن الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس وللمسجد الأقصى ليس مسؤولية إقليمية فحسب، بل هو مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي".

وشدد على أن تركيا بقيادة أردوغان ستواصل بحزم الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن حقوق القدس القائمة على أساس القانون الدولي.

وصباح الخميس، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، برفقة أعضاء في الكنيست (البرلمان) ومستوطنين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.