كلمة رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية خلال مأدبة عشاء لصحفيين من وسائل إعلام دولية

الرئاسة التركية: قمة الناتو في أنقرة مهمة في رسم مستقبل الحلف كلمة رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية خلال مأدبة عشاء لصحفيين من وسائل إعلام دولية

أنقرة / الأناضول

أفاد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران بأن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المرتقبة في أنقرة "تحمل أهمية تاريخية في رسم الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الحلف".

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء نظمتها دائرة الاتصال الأحد، لصحفيين من وسائل إعلام دولية، قبيل قمة الناتو المزمع عقدها في أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء.

ورحب دوران بالضيوف قائلاً إن "أنظار العالم تتجه اليوم إلى تركيا"، وإن الرئاسة سخّرت جميع إمكاناتها لتوفير أفضل بيئة عمل للإعلاميين المكلفين بتغطية القمة.

وشدد على أن دور وسائل الإعلام في نقل مجريات القمة إلى الرأي العام العالمي يعد "أمرا حيوياً".

وأوضح أن دعوة الصحفيين لم تقتصر على الجانب الإعلامي، بل هدفت أيضاً إلى التعريف بتركيا من خلال ثقافتها وتاريخها ومطبخها.

وأشار دوران إلى أن العلاقات بين الشعوب تُبنى أيضاً عبر التجارب الإنسانية المشتركة، وأن المائدة التركية تمثل رمزاً للضيافة وتقاسم القيم.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول في العام 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين.