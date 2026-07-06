الرئاسة التركية: قمة الناتو في أنقرة مهمة في رسم مستقبل الحلف كلمة رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية خلال مأدبة عشاء لصحفيين من وسائل إعلام دولية

أنقرة / الأناضول

أفاد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برهان الدين دوران، بأن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المرتقبة في أنقرة "تحمل أهمية تاريخية في رسم الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الحلف".

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء نظمتها دائرة الاتصال الأحد، لصحفيين من وسائل إعلام دولية، قبيل قمة الناتو المزمع عقدها في أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء.

ورحب دوران بالضيوف قائلاً: "أنظار العالم تتجه اليوم إلى تركيا"، مؤكدًا أن الرئاسة سخرت جميع إمكاناتها لتوفير أفضل بيئة عمل للإعلاميين المكلفين بتغطية القمة.

وشدد على أن دور وسائل الإعلام في نقل مجريات القمة إلى الرأي العام العالمي يعد "أمرًا حيويًا".

وأوضح أن دعوة الصحفيين لم تقتصر على الجانب الإعلامي، بل هدفت أيضًا إلى التعريف بتركيا من خلال ثقافتها وتاريخها ومطبخها.

وأشار دوران إلى أن العلاقات بين الشعوب تُبنى أيضًا عبر التجارب الإنسانية المشتركة، وأن المائدة التركية تمثل رمزًا للضيافة وتقاسم القيم.

وفي السياق نفسه، أوضح دوران بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية أن دور وسائل الإعلام يحظى بأهمية حيوية في نقل وقائع قمة "الناتو" إلى الرأي العام العالمي "بشكل صحيح وشفاف وكامل".

وأضاف: "تعد تركيا، بموقعها الجيوسياسي وإمكاناتها وقدراتها، عضوًا قويًا وثابتًا في حلف الناتو".

وأكد: "كما ذكر رئيسنا رجب طيب أردوغان، فإن تركيا، بحدودها التي تتجاوز 1800 كيلومتر مع مناطق الأزمات، وجيشها القوي وصناعاتها الدفاعية المتطورة، تُعد منذ أكثر من 70 عامًا من أبرز الحلفاء المساهمين في أمن الحلف".

وتابع: "وفي المقابل، يشكل الناتو جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية التركية وقدرتها على الردع".

وشدد دوران على أن دور الصحفيين يكتسب أهمية حيوية في نقل وقائع هذه القمة الحساسة إلى الرأي العام العالمي بصورة صحيحة وشفافة وكاملة.

وأضاف أن العلاقات بين الدول تتشكل عبر الوثائق الرسمية والقمم والاتصالات الدبلوماسية، بينما تُبنى العلاقات بين الشعوب من خلال تجارب إنسانية أكثر عمقًا واستدامة.

واختتم بتوجيه الشكر إلى الصحفيين المشاركين، متمنيًا لهم التوفيق في تغطية أعمال قمة دول وحكومات حلف الناتو.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين.