الرئاسة التركية: "ساهـا 2026" يعكس قوة منظومة الصناعات الدفاعية التركية

أنقرة/ الأناضول

قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن رؤية قيادة البلاد جعلت من الصناعات الدفاعية محركاً للاستقلال الكامل وتصدير التكنولوجيا المتقدمة، واعتبرت أن معرض "ساهـا 2026" يعكس قوة منظومة الصناعات الدفاعية التركية.

جاء ذلك في تدوينة على حساب دائرة الاتصال في منصة "إن سوسيال" التركية، بشأن معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي انطلق، الثلاثاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وأوضحت أن تركيا تحولت إلى مركز تكنولوجي عالمي من خلال رؤية "قيادة قوية، تركيا قوية"، التي مكّنتها من فرض معاييرها الخاصة في مجال الصناعات الدفاعية على المستوى الدولي.

وأشارت إلى أن معرض "ساهـا 2026" يُظهر للعالم القوة الراسخة لمنظومة ضخمة تضم أكثر من ألف و700 شركة، إلى جانب الجامعات والمواهب الشابة التي تسهم في بنائها.

وتابعت: "الموقف الحازم وقيادة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، يمثلان ضمانة لاستقلالنا الرقمي والتكنولوجي في جميع المجالات، من الفضاء السيبراني إلى الفضاء الخارجي".

من جانبه، قال رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران في تدوينة على المنصة نفسها، إن تركيا التي كان يُراد إيقافها في السابق عبر حظر توريد المعدات الدفاعية والقتالية، باتت اليوم تكتب "ملحمتها" في مختلف المجالات الدفاعية.

وأشار إلى أن تركيا تسير على خطى الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يؤكد مواصلة العمل دون توقف حتى تحقيق هدف "تركيا مستقلة تمامًا في الصناعات الدفاعية".

وأكد دوران أن بلاده لا تعزز قدراتها الإنتاجية فحسب، بل تزيد أيضا من تأثيرها الدبلوماسي في تحديد التوازنات العالمية.

ويقام معرض "ساها 2026" بشراكة إعلامية عالمية من وكالة الأناضول تحت شعار "قلب التكنولوجيا ينبض في ساها"، ويجمع العديد من الشركات وممثلي الشركات والوفود الرسمية والوفود التجارية والزوار من مختلف دول العالم.

وتقام نسخة هذا العام من معرض "ساها 2026"، الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار في نسخة هذا العام.

يُذكر أن المعرض فُتِح بدءا من اليوم أمام المتخصصين في القطاع، فيما سيكون مفتوحا للعامة في 9 مايو الجاري.