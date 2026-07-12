رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران قال إن الفقيد "قدّم إسهامات مهمة في تنمية دولة قطر، وتعزيز الاستقرار الإقليمي"..

الرئاسة التركية تعزي في وفاة أمير قطر السابق رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران قال إن الفقيد "قدّم إسهامات مهمة في تنمية دولة قطر، وتعزيز الاستقرار الإقليمي"..

أنقرة / الأناضول

أصدر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، رسالة تعزية في وفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعرب دوران في رسالته التي نشرها عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية ، عن حزنه بتلقي نبأ وفاة الشيخ حمد.

وأضاف: "كان الفقيد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رجل دولة جليلاً قدّم إسهامات مهمة في تنمية دولة قطر، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وترسيخ روابط الصداقة والأخوّة الراسخة بين تركيا وقطر".

وتابع رئيس دائرة الاتصال: "أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الصبر والسلوان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأسرته، والشعب القطري الصديق والشقيق. نسأل الله أن يجعل مثواه الجنة وأن يرفع مقامه في عليين".

وأعلنت قطر، صباح الأحد، وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي عام 1995، تولى الشيخ حمد الحكم، وفي 25 يونيو/ حزيران 2013 سلّم مقاليد الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.