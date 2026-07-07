الرئاسة التركية: الإرهاب تهديد لمستقبل المنطقة وليس لسوريا فحسب

Utku Şimşek, Mahmut Nabi
07 يوليو 2026•تحديث: 07 يوليو 2026
أنقرة/ الأناضول
أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق، مؤكداً أن الإرهاب لا يهدد سوريا فحسب، بل مستقبل المنطقة بأسرها.
جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الثلاثاء.
وقال دوران إن جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن سوريا وسلامها واستقرارها تمثل تهديداً ليس لسوريا وحدها، بل للمستقبل المشترك للمنطقة.
وأكد أنه "لا يمكن أن تكون هناك أي شرعية للعنف أو الإرهاب في سوريا".
وشدد على أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا، والوقوف إلى جانب الشعب السوري.