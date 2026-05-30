الديانة التركي يوزع لحوم أضاحي على 420 ألف شخص في أفغانستان

كابل/ الأناضول

وزّع وقف الديانة التركي، لحوم أضاحي على نحو 420 ألف شخص في أفغانستان ضمن برنامج الأضاحي بالوكالة لعام 2026.

وفي تصريح للأناضول، قال مستشار الخدمات الدينية في سفارة تركيا بكابل، الدكتور إمراه قاندمير، إنهم سعداء بلقاء سكان مدينة لوکر جنوب شرق العاصمة كابل، في إطار أنشطة توزيع الأضاحي.

وأوضح قاندمير، أن الوقف أتم بنجاح برنامج الأضاحي في أفغانستان.



ولفت إلى إيصال لحوم الأضاحي التي تبرع بها الشعب التركي إلى المحتاجين.

وأشار قاندمير، إلى أن الأضاحي خضعت للفحوصات والرقابة الصحية اللازمة من قبل أطباء بيطريين أوفدهم الوقف من تركيا، قبل النحر وأثناءه وبعده.



وتابع أن اللحوم وُزعت على المحتاجين بعد إتمام عمليات النحر في ظروف مناسبة.

وعلمت الأناضول، أن وقف الديانة التركي أوصل هذا العام لحوم أضاحي إلى نحو 420 ألف مستفيد في مختلف أنحاء أفغانستان.