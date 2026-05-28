الديانة التركي يواصل نحر الأضاحي وتوزيع لحومها في بوركينا فاسو ضمن حملة "شارك أضحيتك.. تقرّب إلى أخيك"

فاغادوغو / الأناضول

وزعت فرق وقف الديانة التركي، الخميس، لحوم أضاح في بوركينا فاسو ضمن حملة "شارك أضحيتك.. تقرّب إلى أخيك"، وذلك لليوم الثاني من عيد الأضحى.

وتواصل فرق الوقف تنفيذ عمليات نحر الأضاحي وتوزيع لحومها في 20 منطقة بمختلف أنحاء البلاد.

ويتم توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين بعد نحرها وفق الشريعة الإسلامية وتحت إشراف مسؤولي الوقف.

كما التقى متطوعو الوقف بالأطفال في المناطق الريفية من المدينة، وأدخلوا البهجة إلى قلوبهم من خلال تقديم الهدايا لهم.

ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، وأمس الأربعاء كان أول أيامه للعام الهجري الحالي 1447.

