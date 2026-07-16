بحسب متحدث وزارة الدفاع التركية زكي آق تورك، تعليقا على زيارة قائد القوات البحرية التركية أرجومنت تاتلي أوغلو برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية..

الدفاع التركية: زيارة اللاذقية لبحث التعاون وهيكلة الجيش السوري بحسب متحدث وزارة الدفاع التركية زكي آق تورك، تعليقا على زيارة قائد القوات البحرية التركية أرجومنت تاتلي أوغلو برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية..

أنقرة/ الأناضول

قال متحدث وزارة الدفاع التركية زكي آق تورك إن زيارة قائد القوات البحرية التركية أرجومنت تاتلي أوغلو برفقة عدد من السفن الحربية إلى مدينة اللاذقية في سوريا، جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وجهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية عقدها، الخميس، بمقر شركة "هافلسان" التركية للصناعات الدفاعية في العاصمة أنقرة.

وأوضح آق تورك أن هذه الزيارة هي الأولى لسفن القوات البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ 18 عامًا.



وبيّن أنه جرى في إطار الزيارة عقد مباحثات مع قائد القوات البحرية السورية، كما أُجريت عمليات تفقد في ميناء اللاذقية العسكري.

وأضاف: "في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعاون العسكري بين بلادنا وسوريا، وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، قام قائد قواتنا البحرية ووفده بزيارة إلى اللاذقية السورية في 13 يوليو/تموز رفقة السفن المحلية "تي سي جي إسطنبول" و"تي سي جي بورا" و"تي سي جي طوفان" و"تي سي جي غمليك" و"تي سي جي هيبلي أدا".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في 13 يوليو/ تموز الحالي، أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية زارت ميناء اللاذقية، وأن قائد القوات البحرية التركية أرجومنت تاتلي أوغلو كان على متن السفينة "تي جي غي إسطنبول" أثناء الزيارة.