وزارة الدفاع التركية قالت في تدوينة: "لم ولن ننسى أبدا المجازر الوحشية والهمجية التي ارتكبها تنظيم إيوكا الإرهابي القبرصي الرومي وداعموه بحق الشعب القبرصي التركي"

الدفاع التركية تنشر مشاهد لمجازر تنظيم "إيوكا" الإرهابي ضد القبارصة الأتراك وزارة الدفاع التركية قالت في تدوينة: "لم ولن ننسى أبدا المجازر الوحشية والهمجية التي ارتكبها تنظيم إيوكا الإرهابي القبرصي الرومي وداعموه بحق الشعب القبرصي التركي"

أنقرة/ الأناضول

نشرت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقطع فيديو يتناول المجازر التي ارتكبها تنظيم "إيوكا" الإرهابي الرومي بحق القبارصة الأتراك.

وقالت الوزارة في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "لم ولن ننسى أبدا المجازر الوحشية والهمجية التي ارتكبها تنظيم إيوكا الإرهابي القبرصي الرومي وداعموه بحق الشعب القبرصي التركي، ولن نسمح للآخرين بنسيانها".

وتضمن الجزء الأول من الفيديو مشاهد لهجمات ومجازر نفذها التنظيم بحق القبارصة الأتراك.

أما الجزء الثاني، فاحتوى على اعترافات أدلى بها إرهابي رومي بشأن المجازر المرتكبة ضد القبارصة الأتراك.

وأوضحت الوزارة أن الفيديو يكشف المجازر اللاإنسانية التي ارتكبها تنظيم "إيوكا" بحق القبارصة الأتراك، عبر مشاهد مصورة تاريخية واعترافات.

في 21 ديسمبر/ كانون الأول 1963، شن مسلحو "إيوكا" الإرهابي سلسلة هجمات استهدفت القبارصة الأتراك، ما أدى إلى استشهاد 364 شخصًا وإخلاء 103 قرى ذات غالبية تركية مسلمة في الجزيرة.

ويعرف هذا اليوم في جمهورية شمال قبرص التركية باسم "عيد الميلاد الدامي" في ذكرى أحداث هدفت لقتل وتهجير المسلمين من جزيرة قبرص.

وتأسس تنظيم "إيوكا" الإرهابي في منتصف خمسينيات القرن الماضي على يد الضابط اليوناني ذو الأصول القبرصية الرومية يوريغوس غريفس، بهدف إنهاء الوضع الاستعماري البريطاني لقبرص وضم الجزيرة إلى اليونان، عبر شن عمليات عسكرية.

وسعى التنظيم، بعد انتهاء الإدارة البريطانية وإعلان قيام "جمهورية قبرص"، إلى ارتكاب العديد من المجازر الجماعية بهدف طرد القبارصة الأتراك من الدولة الجديدة، كما قتل قبارصة روم ممن لم يوافقوا على رؤيته.​​​​​​​