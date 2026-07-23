سيتم إرسال طواقم طيران إلى المملكة المتحدة، ضمن صفقة توريد الطائرات المقاتلة إلى تركيا..

الدفاع التركية: تدريب طياري "يوروفايتر" سيبدأ في أغسطس سيتم إرسال طواقم طيران إلى المملكة المتحدة، ضمن صفقة توريد الطائرات المقاتلة إلى تركيا..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تدريب طواقمها الجوية على استخدام مقاتلات "يوروفايتر تايفون" سيبدأ قريبا ضمن برنامج توريد الطائرات المقاتلة.

جاء ذلك في معرض رد الوزارة خطيا على أسئلة الصحفيين، عقب المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتحدث الوزارة زكي أق تورك في أنقرة.

وقالت الوزارة: "في إطار عملية توريد طائرة يوروفايتر، من المقرر إرسال طواقم طيران إلى المملكة المتحدة في أغسطس/ آب 2026، على أن يبدأ التدريب على الطيران بعد ذلك بفترة وجيزة".

وأضافت أن "إرسال طواقم الطيران والصيانة إلى المملكة المتحدة سيستمر على مدار السنوات المقبلة وفقا لبنود الاتفاقية الموقعة".

وفي أكتوبر 2025، وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تعاون بشأن شراء أنقرة مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون".

و"يوروفايتر تايفون" مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق تفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.