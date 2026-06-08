شارك في المهرجان 160 فنانا يمثلون عشرات الفرق الموسيقية..

"الدراويش المولوية" التركية تشارك باختتام مهرجان "فاس" للموسيقى شارك في المهرجان 160 فنانا يمثلون عشرات الفرق الموسيقية..

فاس / الأناضول

اختتم بمدينة فاس، شمالي المغرب، مساء الأحد، "مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة"، في دورته الـ29.

وشاركت في حفل الاختتام فرقة "الدراويش المولوية" الصوفية التركية، بحضور الفنان العالمي سامي يوسف.

وفي الرقصة المولوية يدور الراقص عكس عقارب الساعة حول مركز دائرة، فيدخل في حالة وجد كامل تبعده عن العالم المادي، وتنقله إلى مرتبة الصفاء الروحي، بحسب الصوفية.

وارتدى الدراويش رداء أبيض خلال رقصهم وابتهالاتهم، وتفاعل الجمهور المغربي مع عرض الفرقة التي حظيت بإعجاب كبير.

وكان المهرجان احتفى في حفل افتتاحه، مساء الخميس، بالحرف التقليدية وبذاكرة فاس، من خلال تجربة فنية تمزج بين الموسيقى والصورة والحركة والرمزية الروحية.

وشارك في المهرجان، 160 فنانا يمثلون عشرات الفرق الموسيقية، من الهند والمغرب وفلسطين والعراق وتركيا وإيران وأذربيجان ومصر والصين وغانا والبرازيل وألمانيا وفرنسا.

ويعتبر مهرجان فاس واحدا من أبرز الأحداث الثقافية والفنية الدولية التي يحتضنها المغرب، وتأسس في 1994 في فاس ليتحول إلى جسر يربط بين الثقافات والشعوب.