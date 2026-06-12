في تدوينة للمستشار الإعلامي والمتحدث باسم شركة الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون..

الخطوط التركية تعلن بث مباريات كأس العالم مباشرة على متن طائراتها في تدوينة للمستشار الإعلامي والمتحدث باسم شركة الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون..

إسطنبول / الأناضول



أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الجمعة، أن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 سيتم بثها مباشرة عبر خدمة "البث المباشر" على متن الطائرات عريضة البدن.

وقال المستشار الإعلامي والمتحدث باسم الشركة يحيى أوستون عبر تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن جميع مباريات بطولة كأس العالم 2026، وعلى رأسها مباريات المنتخب الوطني التركي، ستُعرض مباشرة على الطائرات عريضة البدن المزودة بخدمة البث المباشر.

وأوضح أوستون أن المسافرين الذين يرغبون في متابعة إثارة كرة القدم أثناء السفر سيتمكنون من مشاهدة المباريات بشكل متواصل عبر قناتي "سبورت 24" و"سبورت 24 إكسترا".

وأضاف: "نتمنى التوفيق لمنتخبنا في طريقه إلى النهائي، ونتوق إلى مشاهدة النجمة التي تزين صدورنا وهي تتألق بفخر في السماء".

وانطلقت مساء الخميس، النسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا في العاصمة مكسيكو سيتي، حيث تقام البطولة في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.