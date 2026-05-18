الخطوط التركية تستأنف رحلاتها بين إسطنبول ودبي اعتبارا من 9 يونيو

Gökhan Yılmaz, Baybars Can
18 مايو 2026•تحديث: 18 مايو 2026
إسطنبول / الأناضول
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها ستستأنف رحلاتها المباشرة بين مدينة دبي الإماراتية وإسطنبول اعتبارا من 9 يونيو/حزيران المقبل.
وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من الشركة ستُستأنف الخطوط الجوية رحلاتها بدءا برحلة إسطنبول – دبي المقررة في 9 يونيو عند الساعة 01:30.
وكانت العديد من شركات الطيران الدولية - بينها الخطوط التركية - ألغت رحلاتها للعديد من دول الشرق الأوسط بسبب إغلاق الأخيرة مجالها الجوي إثر الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط.